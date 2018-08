Deel dit artikel:











Arnhemmer (25) aangehouden na klappen Foto: Omroep Gelderland

ROOSENDAAL - Een 25-jarige Arnhemmer is in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt toen hij zich agressief gedroeg in Roosendaal in Noord-Brabant.

Agenten kregen iets na middernacht een melding dat een man wild om zich heen sloeg op de Stationsstraat in Roosendaal. Eenmaal daar troffen de agenten de man aan, plus wat omstanders. Die vertelden dat de man klappen had uitgedeeld en een fiets probeerde te vernielen. De Arnhemmer was vermoedelijk onder invloed van drugs en/of alcohol, aldus de politie. De agenten hebben de man uiteindelijk aangehouden op verdenking van mishandeling en vernieling.