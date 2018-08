Volleybalvereniging Dash in Vorden rouwt om verongelukte trainer: 'Verschrikkelijk drama'

VORDEN - Volleybalvereniging Dash in Vorden is in rouw na het overlijden van haar speler en trainer Gerben Eskes uit Zutphen. De man van 28 kwam donderdag om het leven bij een verkeersongeval in El Salvador.

Het ongeluk gebeurde toen Eskes samen met zijn vriendin onderweg was naar het vliegveld. De taxi waarin de twee zaten, werd aangereden door een dronken automobilist. Eskes overleed ter plekke. Zijn vriendin raakte lichtgewond.

Bijeenkomst

Eskes speelde sinds vorig seizoen bij Heren 2 van Dash en was net begonnen als trainer van het Dames 2-team. Dinsdagavond wordt er bij de club een bijeenkomst gehouden om stil te staan bij zijn overlijden.

De kantine van sporthal 't Jebbink in Vorden is open van 19.30 tot 21.30 uur 'voor degenen die er behoefte aan hebben om samen te komen met elkaar om stil te staan bij dit grote verlies', is te lezen op de website van de vereniging. Die spreekt van een 'verschrikkelijk drama'.

De Graafschap

Ook op stadion De Vijverberg in Doetinchem kwam het overlijden van Gerben hard aan. De Zutphenaar was supporter van De Graafschap en volgens trainer Henk de Jong een echte clubman. 'Dit is wel weer een domper op alles', reageerde hij. 'Ik had goed contact met die jongen. Verschrikkelijk, verschrikkelijk ook voor de familie.'

De Boetners droegen hun optreden op Huntenpop in Ulft zaterdag op aan Eskes. Kevin Raaijman van de Achterhoekse rockband sprak de Zutphenaar regelmatig op De Vijverberg. 'Ik heb ook bij hem in de klas gezeten. Hij vroeg altijd wanneer we bij De Graafschap in de nieuwe kantine zouden spelen.'

Zie ook: