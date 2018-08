Politie plukt carnavalswagen van A2

HEDEL - De politie heeft op de A2 bij Hedel een carnavalswagen van de weg gehaald die met een slakkengangetje reed.

Met nog geen 50 kilometer per uur zwalkte de wagen in het donker over de snelweg, terwijl het andere verkeer er met zeker dubbele snelheden voorbij raasden.

De politie vond dat blijkbaar iets te gevaarlijk. Daarom werd de bestuurder van de carnavalswagen binnendoor gestuurd.