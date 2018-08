NEC-directeur Van Schaik verwacht minder genuil

NIJMEGEN - Als Wilco van Schaik één ding heeft geleerd in zijn eerste jaar bij NEC, dan is het wel dat de fans vaak nuilen.

En daar heeft de algemeen directeur ook geen problemen mee. "Nuilen hoort bij Nijmegen, maar wij moeten het gaan bewijzen. We hebben nog niks. We hebben een mooie selectie en een goede staf. De verwachtingen zijn hoog hier, altijd. Het wordt een lang seizoen met veel moeilijke tegenstanders en we zullen best nog wel eens gaan nuilen dit seizoen, maar we weten waar we heen willen. Naar de eredivisie."

Van Schaik is blij met het aantal seizoenkaarten. "Meer dan vorig jaar en we hebben de steun van die mensen nu ook heel hard nodig. Juist nu gaan ze achter deze club staan. De stemming in de zomer is bij elke club positief, omdat er dan nog geen wedstrijd is gespeeld. Ik denk wel dat met z'n allen tevreden zijn over hoe de transferwindow is verlopen. We hebben het vertrek van zestien spelers op kunnen vangen met tien anderen. Kwaliteit, ervaring, winnaarsmentaliteit en weer een aantal talenten. De supporters zien dat de spelers die zijn gekomen in samenwerking met de staf voldoen aan de verwachtingen."