Deel dit artikel:











Mannen in ondergoed blussen brand bij woning Foto: Roland Heitink

WESTERVOORT - Twee mannen in ondergoed hebben in de nacht van zaterdag op zondag geholpen bij het blussen van een brand aan De Huysstee in Westervoort. Een schutting en twee kliko’s stonden daar in lichterlaaie.

De mannen werden rond 2.30 uur wakker van een vreemd geluid. Toen ze naar buiten keken, zagen ze dat er brand was bij de buren. De twee kwamen direct in actie en regelden een tuinslang bij de overburen. Ze begonnen daarmee het vuur te blussen en wisten zo erger te voorkomen. Tekst loopt door onder de video: Ondertussen werden ook de bewoners van het betreffende huis wakker gemaakt en de brandweer gebeld. Die wist de vlammen volledig te blussen. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52