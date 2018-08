Automobilist zwaargewond bij ongeval op A50

De bestuurder reed in de richting van Arnhem toen hij begon te slingeren. De auto raakte daarbij de vangrail in de middenberm, vloog dwars over de A50 en botste vervolgens aan de andere kant van de weg tegen de vangrail.

Beelden van de plek van het ongeval (tekst gaat verder onder de video):

Gereanimeerd

Een achteropkomende automobilist zag het ongeval gebeuren en belde direct de hulpdiensten. Die hebben het slachtoffer geruime tijd gereanimeerd. De man is uiteindelijk in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Vermoedelijk was de bestuurder onwel geworden met het ongeval tot gevolg. Behalve de politie, brandweer en ambulance was ook de traumahelikopter opgeroepen. Die landde op de snelweg.