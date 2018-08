Boetners treden op voor overleden Gerben (28) uit Zutphen

ULFT - De Boetners hebben hun optreden op Huntenpop in Ulft opgedragen aan de overleden De Graafschap-supporter Gerben Eskes. De 28-jarige Zutphenaar kwam donderdag om het leven bij een verkeersongeval in El Salvador.

'Het minste wat we kunnen doen is het optreden opdragen aan hem', aldus Kevin Raaijman van de Boetners, die Gerben regelmatig sprak op De Vijverberg. 'Ik heb ook bij hem in de klas gezeten. Hij vroeg altijd wanneer we bij De Graafschap in de nieuwe kantine zouden spelen.' Eigenlijk zou Gerben zaterdag zelf aanwezig zijn bij het optreden. 'Maar helaas heeft dat niet kunnen gebeuren. Ik ga er hoe dan ook voor zorgen dat wij alsnog in de kantine gaan spelen. Hij zei het elke week, dus dat moeten we gaan doen, voor hem.'



Uit een verklaring van de ouders van Gerben in De Gelderlander blijkt dat hij samen met zijn vriendin in een taxi onderweg was naar het vliegveld na drie weken vakantie in Midden-Amerika toen het misging. Het voertuig werd geraakt door een tegemoetkomende dronken bestuurder, waarbij Gerben op slag dood was. Zijn vriendin overleefde de aanrijding wel.

De Graafschap staat stil bij overlijden

Ook op stadion De Vijverberg kwam het overlijden van Gerben hard aan. 'Dit is wel weer een domper op alles', aldus trainer Henk de Jong in een video op Facebook over het overlijden. 'Ik had goed contact met die jongen. Verschrikkelijk, verschrikkelijk ook voor de familie. Het was een echte clubman, een leuke vent, en dat gebeurt er dit.'

