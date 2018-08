Zilver voor Schippers op EK atletiek

ARNHEM - Dafne Schippers heeft zaterdagavond een zilveren medaille behaald op de 200 meter op het EK atletiek in Berlijn

Alleen de Britse titelverdedigster Asher-Smith was sneller. Ze zette met 21,89 seconden de beste wereldprestatie van dit jaar neer, na ook al de 100 meter te hebben gewonnen.

Schippers liep met 22,14 haar beste tijd van het seizoen. 'Ik ben hier gewoon tevreden mee', zei de Arnhemse atlete tegen de NOS na de 200 meter. Schippers had zich gestoord aan de kritische verhalen over haar tegenvallende prestaties eerder dit seizoen.

'Ik trek hier op dit EK eigenlijk wel een lange neus. Ik laat zien dat ik hier op mijn best ben. Soms lijkt het alsof ik het alleen maar goed kan doen als ik goud pak. Maar je moet verder kijken dan alleen goud en zilver, je moet ook naar tijden kijken. De tijden die ik hier loop, zouden voorheen altijd goed zijn geweest voor goud. Maar het niveau in Europa is ontzettend gegroeid.'