Gelders team wil NK Vierspannen winnen: 'Hoogtepunt van het jaar'

Met vier paarden voor de koets moeten de rijders laten zien dat ze de dieren volledig onder controle hebben. Vrijdag werd er dressuur gereden, vandaag was het onderdeel 'marathon' aan de beurt. Bij dat onderdeel moeten de vierspannen door allerlei soorten hindernissen. Wie het snelst is, die wint. Dat gaat er nog best heftig aan toe.

Teamwork essentieel

In totaal zit Hans met twee bijrijders op zijn koets. 'We moeten heel goed naar elkaar luisteren. Af en toe zijn we wat minder aardig tegen elkaar, in het heetst van de strijd. Maar als het afgelopen is, is het ook afgelopen.' Vooral het teamwork is volgens de mannen van levensbelang. Zowel met de paarden, als onderling.

Al die paarden trokken veel bekijks vandaag. Bij het evenement waren veel toeschouwers aanwezig. Zondag wordt het laatste onderdeel gereden: kegel rijden. Daarna wordt duidelijk of Hans en zijn team Nederlands kampioen zijn. De ambities zijn flink: 'In 2020 willen we naar het wereldkampioenschap', besluit de ruiter.