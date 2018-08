Vrachtwagen rijdt zich klem onder viaduct

DE STEEG - Een vrachtwagenchauffeur heeft zijn wagen klemgereden onder een viaduct in De Steeg.

De chauffeur reed op de Arnhemsestraatweg en heeft kennelijk de hoogte van zijn combinatie onderschat. De vrachtwagen kwam daardoor vast te zitten onder het spoorviaduct en zal losgetrokken moeten worden.

De vrachtwagen is geladen met een container met spullen van kindervakantiedorp Rhevak. ProRail is onderweg om de schade aan het viaduct te bekijken. Tot die tijd is het treinverkeer tussen Dieren en Arnhem gestremd.

Eén rijstrook is afgesloten. Het verkeer wordt geregeld door buitengewoon opsporingsambtenaren.