Man zwaar mishandeld op festival Huntenpop Huntenpop - Foto: REGIO8

ULFT - Een 31-jarige bezoeker van festival Huntenpop in Ulft is daar in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar mishandeld door een groepje jongeren. De man is meerdere malen tegen zijn hoofd geschopt, aldus de politie.

De uit Luttenberg afkomstige man stond rond 02.15 uur bij de uitgang van het evenemententerrein. Even verderop gedroeg een groepje jongeren zich vervelend naar voorbijgangers. Toen de man daar wat van zei, keerde het groepje zich tegen hem. De jongeren sloegen de man in elkaar en verdwenen daarna spoorloos. Een ambulance bracht de 31-jarige naar het ziekenhuis voor observatie. De politie wil graag spreken met getuigen.