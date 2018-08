Brommers kieken in de karke

'Het is onvoorstelbaar wat er in de Achterhoek nog te krijgen is aan onderdelen voor deze liefhebberij. Ik ben een Zundapp liefhebber en kom er speciaal voor uit Rotterdam om dit mee te maken', zegt een liefhebber. Hij staat watertandend tussen 150 uiteenlopende brommers, met elk hun zo typerende rommelende of knetterende geluid.

Brommers kieken

Al voor de vierde keer organiseert Jan Bijvank het evenement voor Kreitler, Zundapp, Puch en nog enkele bijzondere brommers van Nederlandse makelij. 'Ik reed op een Zundapp ten tijde van de provo's. Ik was er ook één hoor alleen wel een brave.' De deelnemers zijn met name mannen van middelbare leeftijd, waarvoor het bezit van een oude brommer jeugdsentiment is.

Tentoonstelling

In de kerk van Steenderen staat een tentoonstelling van oude brommers. Het bijzondere aan dit jaar is dat de voorstelling is geopend door een afstammeling van de familie Pon, die ooit ook een brommer produceerde: de Ponette. De tentoonstelling is zaterdag geopend van 10 tot 17 uur en zondag van 12 tot 17 uur. voor kinderen boven de 1 meter is de entree 3 euro.