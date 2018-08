Zeddammer Annette Duetz pakt wereldtitel op WK zeilen

ARNHEM - Annette Duetz heeft met haar zeilpartner Annemiek Bekkering in Denemarken de wereldtitel veroverd in de olympische klasse 49erFX.

Met een tweede plaats in de afsluitende medalrace pakte het duo de winst op het WK. Bekkering en Duetz zorgden zo voor de derde Nederlandse wereldtitel in Aarhus, na Lilian de Geus en Dorian van Rijsselberghe in de RS:X-klasse.

Bekkering en Duetz begonnen als de nummer drie van het klassement aan de medalrace. De twee teams die boven hen stonden, uit Oostenrijk en Groot-Brittannië, lieten het echter afweten en kwamen respectievelijk als laatste en zesde over de streep. Daardoor greep het Nederlandse duo de eindzege.