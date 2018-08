In één klap 1000 mobieltjes voor Jesse

Jesse zet zich al jaren in voor de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker en de Stichting Opkikker. Toen hij zeven was, werd bij Jesse lymfeklierkanker ontdekt. Hij kreeg toen een Opkikkerdag en een kanjerketting en dat gunt hij andere kinderen ook van harte.

Dagelijks komen er gebruikte mobiele telefoons binnen bij Jesse. Eens in de zoveel tijd brengt hij die naar een recyclingbedrijf en krijgt dan gemiddeld anderhalve euro per mobieltje. En nu krijgt hij meer dan 1000 toestelletjes in één keer. 'Ik ben hier hartstikke blij mee', zegt een glunderende Jesse Mulder boven de stapel gsm's. 'Het is echt supertof dat ze dit voor mij hebben gedaan.'

Dorpsfeest

'Ze' zijn de inwoners van het dorp Norg in Drenthe. Een afvaardiging komt de lading brengen, na een dorpsfeest. 'Wij wilden er een goed doel aan koppelen', vertelt Geert Louters, 'En toen dachten we gelijk aan telefoontjes inzamelen voor Stichting Opkikker.'

'Daar wordt je gewoon vrolijk van'

Inmiddels is Jesse genezen en vele mobieltjes verder. Jesse: 'We gaan de 30.000 over, dus er is weer een mijlpaal bereikt.' Dat levert tot nu toe bijna 60.000 euro euro op. 'Dat is helemaal super natuurlijk, daar word je gewoon vrolijk van', zegt Louters. 'Dat je hem op zo'n manier kunt helpen en natuurlijk Stichting Opkikker helemaal.' Jesse gaat door met inzamelen, 50.000 ingezamelde mobieltjes is zijn volgende doel. 'Het zal nog wel even duren voor we daar zijn, maar we komen er wel.'

