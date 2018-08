Darri belooft optreden met Ali B. bij huldiging NEC

NIJMEGEN - Als NEC dit seizoen promoveert, heeft de nieuwe aanwinst Brahim Darri wat bijzonders in petto.

Zijn zaakwaarnemer is de rapper Ali B. "Ja, ik kwam gisteren in het stadion en ik zag wel dat hij populair is. Populairder dan ik. Als we promoveren en gehuldigd worden, dan gaan hij en ik een nummertje zingen. Dat kunnen jullie noteren."

Darri heeft veel vertrouwen in het nieuwe seizoen bij NEC. "Het is een heel goed gevoel. Ik heb er veel zin in. Ik ben een ambitieuze speler, dus het past goed bij elkaar. Ik heb getekend voor twee jaar met nog een optie. Ik wil met NEC de eredivisie weer ingaan. Ik heb drie goede jaren gehad bij Heracles, maar ik had het gevoel dat ik verder moest kijken."