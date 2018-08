Vrouw gespietst na val bij huis

OCHTEN - Een vrouw is zaterdagmiddag zwaargewond geraakt toen ze haar huis probeerde in te komen.

De vrouw op leeftijd kwam rond 14.35 uur ten val bij haar woning aan het Middelveld in Ochten. De vrouw had zich buitengesloten en was volgens de brandweer ergens op geklommen om weer in haar huis te komen.

Bij haar val is ze op een scherp voorwerp terecht gekomen, dat zich door haar been boorde. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Naast een ambulance kwamen er ook 4 politievoertuigen ter plaatse.