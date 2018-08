NEC'er Randy Wolters geopereerd aan zijn knie

NIJMEGEN - Randy Wolters ontbrak op de fandag van NEC. De vleugelspits onderging vrijdag een operatie.

Wolters liep in de voorbereiding schade op aan de binnenband van zijn linkerknie. Daarom moest hij worden geopereerd. Vermoedelijk is hij tot de winterstop uitgeschakeld. Vanuit het ziekenhuis sprak hij de fans nog wel even toe.

NEC gaat mogelijk een extra vleugelspits aantrekken om het gemis van Wolters op te vangen. Met Ole Romeny en Brahim Darri zijn er twee aanvallers voor op de flanken in de selectie.