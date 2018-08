'Waterstand Rijn gaat onder record duiken'

Van Winden valt meteen met de deur in huis: 'De kans is groot dat de Rijn de komende weken op het laagste peil ooit komt te staan. Het record is 6,89 meter boven NAP in 2011. Zaterdag was de stand 6,96 meter boven NAP. Daar komt de komende dagen een paar centimeter bij en daarna zakt het weer iets. En ik denk dat we uiteindelijk onder die 6,89 meter gaan duiken.'

Het peil van de Rijn is bepalend voor de waterstanden in het hele Gelderse rivierengebied. Daar hebben boeren door het lage peil al wekenlang te maken met een verbod om te sproeien met water uit rivieren en beken. Overheden vragen consumenten zuinig aan te doen met water.

Meetstations

Alphons van Winden is landschapsecoloog van beroep, maar heeft de Rijn als hobby. Op zijn website houdt hij de waterstanden nauwgezet in de gaten en doet hij zijn voorspelling. Dat vooruitzicht is gebaseerd op de gegevens van meetstations langs de hele Rijn. Op die gegevens en op weersvoorspellingen laat Van Winden zijn eigen berekeningen los.

Een week vanuit Zwitserland

Gesneden koek zijn die berekeningen niet. 'Ik kan de waterstanden vanaf de Zwitserse grens zien, maar het duurt een week voor dat water hier bij Spijk ons land binnenstroomt. En onderweg kan er nog veel water bij komen als het ergens in Duitsland flink regent. Maar dat laatste lijkt de komende tijd dus niet te gaan gebeuren.'

Rijn is dieper geworden

Het peil mag dan laag zijn, de rivier blijft nog best wat water aanvoeren. Hoe dat komt? 'De Rijn is in de loop van de jaren dieper geworden", legt Van Winden uit. 'Dus zelfs bij een lage waterstand stroomt er nog best veel water door de rivier. Nu is dat bijvoorbeeld 910 kubieke meter per seconde. In verhouding tot het waterpeil is dat nog best veel.'

Een bootje op de Nederrijn bij Arnhem (tekst gaat verder onder de foto)



Foto: ANP

Vraagbaak

De site www.waterpeilen.nl is een vraagbaak voor veel mensen die bezig zijn met water, van schippers tot omwonenden die willen weten of hun erf bij hoogwater bereikbaar blijft. 'Hoog- en laagwater zijn de meest interessante tijden met veel bezoekers op de website, tot wel 20.000 bezoekers per week.'

Kan Van Winden vanuit zijn huis in Ubbergen de Rijn zien en zijn eigen voorspellingen controleren? 'Bij laagwater, zoals nu, zie ik helaas helemaal niets. Het moet juist hoogwater zijn, dan kan ik de Rijn gelukkig wél zien.'