BMX'ster Laura Smulders prolongeert EK-titel

GLASGOW - BMX'ster Laura Smulders uit Horssen (gemeente Druten) heeft zaterdag in Glasgow haar Europese titel geprolongeerd. Haar vijf jaar jongere zusje Merel moest genoegen nemen met een vierde plaats.

De Deense Simone Christensen pakte het zilver en de Russin Jaroslava Bondarenko het brons. Judy Baauw uit Zoelmond (bij Buren) kwam na een vroege val als achtste en laatste over de finish.

Laura Smulders werd in juni al wereldkampioen in Bakoe. Het podium kleurde toen oranje, want Merel en Judy werden respectievelijk tweede en derde.

Zie ook: WK-goud voor Laura Smulders op geheel Gelders podium