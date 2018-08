Bestuurder blijkt stomdronken; auto en rijbewijs kwijt

NIJMEGEN - De politie in Nijmegen heeft zaterdagochtend na een melding van een onwelwording een man laveloos aangetroffen in een auto.

Politie en ambulance gingen na de melding met spoed ter plaatse. De wagen stond midden op de Fresiastraat. Pas na het toedienen van een pijnprikkel was de bestuurder enigszins aanspreekbaar. Hij beledigde daarop de ambulancemedewerkers die hem wilden nakijken. Ondertussen had de dronkaard al meerdere malen overgegeven.

'De diagnose was direct duidelijk... meneer was zo zat als een (vul zelf maar in)', schrijft de politie Nijmegen-Zuid op haar Facebookpagina. 'Wij hebben meneer aangehouden en overgebracht naar het bureau voor een bloedproef.' Zijn rijbewijs is ingevorderd en zijn auto in beslag genomen.

De man bleek ook nog openstaande vonnissen te hebben. Deze zijn direct afgehandeld.