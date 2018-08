Deel dit artikel:











Schaap in brand? Nee, toch niet Foto: Twitter/Hans van Campen

HEESSELT - Wijkagent Hans van Campen keek er toch even vreemd van op, toen hij zaterdag brandend afval aantrof bij de Waalbandijk in Heesselt. Lag daar nou een schaap in het vuur? Een nadere inspectie bezorgde hem het antwoord.

Het bleek gelukkig niet te gaan om een echt schaap, maar om een opvallend nep-schaap dat als twee druppels water leek op een echt dier. Het wollige ding lag tussen huisraad dat in brand was gestoken. De politie zoekt getuigen van de afvaldumping. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52