'Presentator Tim Hofman wil geld zien van Nijmeegse huisbaas'

ARNHEM - Televisiepresentator Tim Hofman heeft een letselschadeclaim ingediend tegen de Nijmeegse vastgoedondernemer Ton Hendriks. Dat meldt De Gelderlander zaterdag. Hofman en Hendriks kregen het vorig jaar met elkaar aan de stok tijdens televisieopnames. Hofman liep daarbij een gebroken kaak op.

De problemen ontstonden toen Hofman met een cameraploeg naar het kantoor van Hendriks kwam met vragen over misstanden bij kamerverhuur. De ondernemer had daar geen zin in en werkte de presentator hardhandig weer naar buiten. De cameraploeg filmde de confrontatie. Hendriks probeerde tevergeefs te voorkomen dat de beelden werden uitgezonden op televisie.

Door zijn gebroken kaak kon Hofman tijdelijk niet werken. Over de hoogte van de claim doen beide partijen geen uitspraak. Volgens Hendriks is er inmiddels een goed gesprek geweest en hebben de twee elkaar de hand geschud. De ondernemer zegt ook dat het nu aan de advocaten van beide partijen is om de kwestie naar tevredenheid af te wikkelen.

