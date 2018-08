Vallende sterren zien? Probeer het de komende nachten

WAGENINGEN - Met een beetje geluk zijn de komende avonden en nachten weer vallende sterren te zien boven Gelderland. De jaarlijks terugkerende meteoroïdenzwerm Perseïden komt dit weekend voorbij.

Volgens weervrouw Moniek Wulms van MeteoGroup in Wageningen kunnen de liefhebbers vanavond al een poging wagen om de vallende sterren te zien. 'Waarschijnlijk valt het tegen, omdat er veel hoge bewolking is. Maar ik zou zeggen: probeer het gewoon. Misschien zijn er opklaringen en heb je geluk.'

Zondagavond en -nacht zijn de omstandigheden nog slechter, want dan lijkt er nog meer bewolking te zijn. Wulms, die zelf ook weleens met een dekentje in de uiterwaarden lag om vallende sterren te spotten, verwacht dat liefhebbers in de nacht van maandag op dinsdag nog de meeste kans hebben om de meteoroïden te zien.

Geduld

Wie een vallende ster wil zien, moet vooral geduld hebben. Ga niet na drie minuten weer naar binnen, maar trek er een uurtje voor uit.

Wim Bossink, medewerker van de sterrenwacht Phoenix in Lochem, gaf eerder een aantal tips:

'Ga lekker achterover zitten op een springkussen, of ga rustig achterover liggen op een rolmatje, dan zie je het meest.'

'Kies een positie waar het donker is. Ga niet bij lantaarnpaallicht of tuinverlichting zitten, dat maakt het zicht slechter.'

'Concentreer je op één stukje van de hemel. Ga niet de hele hemel scannen. Want als je dan helemaal naar links kijkt, mis je de 'vallende ster' rechts.

Kijk op een weilandje of een kinderspeelplaats. In Nederland hebben we namelijk veel last van lichtvervuiling. In Gelderland is dat gelukkig al minder. Zit je op de camping, zoek daar dan een goede donkere plek op.

Gebruik vooral geen verrekijker. Die zoomt te ver in, dan heb je maar een heel klein stukje waarop je wat kan zien. Met het blote oog zie je het meest.

Stofdeeltjes

De Perseïden zijn kleine stukjes van de komeet Swift-Tuttle. Wanneer deze ruimtestofdeeltjes de atmosfeer met hoge snelheid binnendringen, gaan ze gloeien en worden ze zichtbaar.