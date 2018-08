'Arnhem en Apeldoorn doen te weinig aan duurzaamheid'

ARNHEM - Arnhem en Apeldoorn maken te weinig werk van duurzaamheid, vindt de stichting Natuur en Milieu in een nieuwe publicatie. De gemeenten denken daar zelf anders over.

Natuur en Milieu heeft de coalitie-akkoorden van de grootste gemeenten in ons land getoetst op duurzaamheid.

In de publicatie scoort Apeldoorn onvoldoende, Arnhem krijgt een matige beoordeling. Apeldoorn krijgt onder meer een laag cijfer omdat in het coalitie-akkoord weinig of geen aandacht is voor snelle fietspaden en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

'Wij herkennen dit beeld niet', zegt woordvoerder Toon Schuiling van het Apeldoornse gemeentebestuur. 'Wij hebben de uitkomsten gezien en ons valt op dat het een niet erg diepgaand onderzoek is. De uitkomsten zijn gebaseerd op college-akkoorden en niet op de huidige staat van de stad.'

Natuur en Milieu vindt het wel positief dat Apeldoorn inzet op laadpalen voor elektrische auto's.

Niet alles in akkoord

Arnhem krijgt veel complimenten, maar krijgt niet meer dan de kwalificatie matig. Van Natuur en Milieu mag de gemeente 'breder communiceren over de enorme uitdaging om Arnhem klimaatneutraal te maken'.

Woordvoerder Martine Baar van de gemeente Arnhem vindt het onvolledig dat er alleen naar de coalitie-afspraken is gekeken. 'We doen heel veel, maar dat betekent niet dat het ook allemaal in je coalitie-akkoorden staat.'

