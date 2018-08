Vakantiegangers crashen met volgepakte auto op A50

HETEREN - Op de A50 bij Wolfheze is zaterdagochtend vroeg een volgepakte auto tegen de vangrail gebotst. Vermoedelijk ging het om vakantiegangers.

Het eenzijdige ongeval gebeurde rond 6.00 uur in de richting van Oss. Of de inzittenden gewond zijn geraakt, is niet bekend.

De auto raakte door de botsing total loss. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig afgesleept.

Vanwege het ongeval was een deel van de weg enige tijd afgesloten.