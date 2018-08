Deel dit artikel:











Vrijstaand huis vliegt in brand na blikseminslag Foto: Pim Velthuizen

TWELLO - Door blikseminslag heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag brand gewoed in het rieten dak van een vrijstaande woning aan het Schakerpad in Twello.

De bewoners en hun hond konden het huis op tijd verlaten.De brandweer kwam daarna ter plaatse om het vuur te blussen. Daarbij werden onder meer een hoogwerker en twee tankautospuiten ingezet. Ook werd een speciale rietploeg opgeroepen. Die verwijderde een deel van het riet zodat de brand zich niet verder kon uitbreiden. De woning is dan ook behouden gebleven. Burgemeester Jos Penninx van de gemeente Voorst, waar Twello onder valt, kwam ook nog even poolshoogte nemen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52