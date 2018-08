Deel dit artikel:











Woningbrand door kleine explosie in De Heurne Foto: Omroep Gelderland

DE HEURNE - De brandweer is vrijdagavond uitgerukt voor een woningbrand aan de Welskerveen in De Heurne. Even na 23.00 werd het sein brand meester gegeven.

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt op Twitter dat het gaat om een kleine explosie nabij de cv-ketel. Door de explosie is het gaan schroeien tussen het plafond. Twee brandweerwagens uit de regio gingen naar de brand toe. Tijdens de explosie waren er zeven personen in de woning.