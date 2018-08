Deel dit artikel:











Koe uit put gered bij boerderij Foto: Persbureau Heitink

HETEREN - Een koe is vrijdagavond in een put beland bij een boerderij aan de Uilenburgsestraat in Heteren. De koe kwam door een nog onbekende oorzaak in de put terecht.

De brandweer van Heteren kwam met twee wagens ter plaatsen. Brandweerlieden gingen in oranje pakken, die onder andere gebruikt worden om putten en gierkelders in te gaan, de put in om de koe te redden. Of het dier wat aan het incident heeft overgehouden is niet bekend. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52