Extra surveillance rond flat in Arnhem waar drugsappartement explodeerde

ARNHEM - De politie gaat extra surveilleren rond de flat aan de Daphnestraat in Arnhem, waar maandagavond 30 juli een appartement explodeerde. Dat heeft de gemeente vrijdagavond op een informatieavond voor flatbewoners en omwonende meegedeeld. De avond waren gemeente, politie en volkshuisvesting aanwezig om te praten over de veiligheidsgevoelens van de buurtbewoners.

Zo'n 30 buurt- en flatbewoners bezochten de bijeenkomst in de Omnibus in de wijk Schuytgraaf. Bewoners zeggen zich na de explosie onveilig te voelen. De explosie aan de Daphnestraat ontstond, doordat in het appartement drugs werden verwerkt. Daar kwamen volgens de politie stoffen bij vrij, die zorgden voor de explosie. Twee mensen kwamen daarbij om het leven.

'Ik wil verhuizen'

'Ik wil verhuizen,' zegt een flatbewoner. De potige kerel met de nodige tatoeages op zijn arm bezoekt ook de informatieavond. 'Ik voel mij niet meer veilig, ik zie auto's langzaam voorbij rijden en stoppen. Ook in de flat zijn onbekenden. Ik wil dat er camera bewaking komt bij de ingang van de flat en in de wijk.'

Volkshuisvesting wil camerabewaking bij de flat bekijken, zo blijkt tijdens de informatieavond. Maar een toezegging is dat dus nog niet. In de wijk komt volgens de gemeente zeker geen cameratoezicht. Tijdens de informatiebijeenkomst worden geen mededelingen gedaan over de stand van het politieonderzoek naar de explosie.

'We moeten door met ons leven'

De bijeenkomst duurt al met al een uur. Daarna wordt er nog informeel met elkaar nagepraat. Na afloop van de avond gaven een aantal bewoners aan tevreden te zijn met de surveillancemaatregel. 'Ik wil het achter me laten,' zei een flatbewoonster. 'We moeten weer door met ons leven.' Ook de flatbewoner met de tatoeages geeft aan blij te zijn. Hij zal voorlopig dan ook wel niet verhuizen.

