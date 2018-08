Het wordt dit weekend heerlijk terrasweer

'Zaterdagochtend zijn de buien snel verdwenen en krijgen we een dag met flink wat zon,' vertelt Moniek Wulms van MeteoGroup uit Wageningen. 'Mogelijk een enkele regenbui in het noorden van de provincie, maar op de meeste plaatsen is het droog. De temperatuur zal rond de 21 graden liggen.'

Zondag 26 graden

Zaterdag op zondagnacht zal er een storing over Gelderland trekken, waardoor er veel wolken zullen zijn. De temperatuur zal in de nacht blijven hangen rond de 12 graden.

'Zondagochtend duurt het even voordat het wolkendek openbreekt. Maar later op de dag is er veel zon en zijn er hoge temperaturen. Het wordt zo'n 26 graden', zegt Wulms.