UIT in het weekend: dit zijn de tips van Esther

ULFT - Heb je zin om er lekker op uit te gaan dit weekend, maar heb je nog geen idee wat er allemaal te doen is? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke week zet ze ook de leuke tips voor het weekend voor je op een rijtje.

Huntenpop Ulft

Het is dit jaar alweer de 29e editie van het festival in Ulft. Huntenpop is een festival voor iedereen èn voor elke muzieksmaak. Lil Kleine, Snollebollekes, Racoon, Mental Theo en Di-Rect zijn een paar namen uit de line-up.

Boerenlanddag Meerveld

Hoe zag het landleven er van vroeger uit? Dat en alles wat erbij komt kijken is te vinden bij de Boerenlanddag in Meerveld. Bekijk het mooiste vee van Nederland tijdens één van de grootste fokveekeuringen van Nederland.

Zomerbloemenfestijn Wolfheze

Kleurrijke zomerbloemen staan in de spotlights tijdens het zomerbloemenfestijn in Wolfhezen. Er is volop keus uit kant en klare boeketten en dahliaboeketten uit eigen tuin. De privétuinen en theeschenkerij zijn ook geopend voor belangstellenden.

Harderwijk LIVE

Al jaren staan zes zaterdagen in juli en augustus in het teken van live muziek en gezelligheid op de Markt in Harderwijk. Elke zaterdag staat in een ander thema en dus zorgt elke zaterdag een andere band voor de juiste sfeer. Vandaag met de Black Tie Monkey Squad.

Retro-Handmade Markt Bredevoort

Na het succes van de eerste Bazaar in 2017, is de retro- en handmade markt terug in en rondom de Koppelkerk in Bredevoort. De Bazaar biedt een uitgebreid aanbod van retro- en vintage-artikelen en een groot scala aan handgemaakte producten. Zowel binnen in de kerkzaal als op buitenterrein van de Koppelkerk kunnen creatievelingen en retro-liefhebbers hun hart ophalen.

