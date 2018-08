Jesper Asselman van start in Binckbank Tour

HUISSEN - Jesper Asselman gaat maandag van start in de Binckbank Tour.

De 28-jarige wielrenner uit Huissen maakte onlangs zijn rentree in het peloton in enkele criteriums. Asselman liep in februari een gecompliceerde enkelbreuk op en vreesde voor de rest van zijn seizoen. Na een lange revalidatie is hij nu weer fit.

De Binckbank Tour is een speciale wedstrijd voor Asselman. De etappekoers door Nederland en België betekende in 2015 zijn doorbrak, omdat hij toen twee dagen de leiderstrui droeg. Ook het grote talent Fabio Jakobsen uit Heukelum verschijnt maandag aan de start en mikt op sprintzeges.