Trainer Slutskiy zinspeelt op 'éen of twee wijzigingen' tegen FC Groningen

De flamboyante Rus zuchtte nog eens diep toen hij de, voor basisspelers, korte training op Papendal terugdacht aan de deceptie tegen FC Basel. 'Slapen? Dat doe ik nooit na een belangrijke wedstrijd. Geen kans. Je denkt nog na over situaties en maalt over van alles. Er zit nog zo veel adrenaline in mijn lijf. Alleen als je wint heb je een kans om te slapen', lacht Slutskiy.

Vertrouwen door dominantie

Slutskiy beaamt dat Vitesse niet zakelijk was op het eind tegen de sluwe Zwitsers. 'Ja, mogelijk waren we iets te veel op zoek naar de overwinning en liepen we te ver naar voren. Onze 'performance' was goed. We waren vooral in de eerste helft dominant tegen een club van het niveau Champions League en dat moet vertrouwen geven aan de spelers. Maar misschien zijn we nog niet klaar om dit soort wedstrijden te winnen.'

Zenuwachtige Slutskiy

De knop moet direct om bij Vitesse. Tijd om na te treuren is er niet, weet ook de ervaren coach van Vitesse die regelmatig ijsberend en zenuwachtig door zijn coachvak drentelt. 'Dat is mijn manier. Het is de stress die hoort bij een wedstrijd. Maar ik houd controle hoor. Zie alles. Er ontgaat me niets op het veld. We moeten nu even kijken hoe iedereen uit de strijd is gekomen. Maar ik bekijk alles van dag tot dag.'

Wijzigingen bij Vitesse

Een aantal veranderingen is waarschijnlijk te verwachten tegen FC Groningen. De verwachting is dat Bero op het middenveld Bruns vervangt. 'Ik wijzig bijna altijd wel op één of twee posities. Er is een regel bij trainers dat ze niets veranderen als er wordt gewonnen. Zo ben ik niet. Het hangt af van de tegenstander, van de fitheid en andere factoren. Hetzelfde elftal opstellen betekent niet dat je blijft winnen. Maar het zullen hooguit één of twee spelers zijn.'

Flexibel

FC Groningen heeft wel wat goed te maken ten opzichte van het matige afgelopen seizoen. 'Ik heb ze gezien tegen Werder Bremen maar dat is een oefenduel. Je kunt er niet veel van zeggen als er van alles wordt geprobeerd. Omdat we de wedstrijd van donderdag net gespeeld hebben verwacht ik een moeilijk duel. Maar spelers horen op mentaal vlak flexibel te zijn. De knop snel omzetten. Anders ben je niet professioneel. Je mag niet aan de wedstrijd blijven denken. Zondag hebben we de kans om te laten zien dat het onterecht was dat we tegen FC Basel hebben verloren.'

Vermoedelijke opstelling: Eduardo, Karavaev, Van der Werff, Clarke-Salter, Büttner; Serero, Bero, Foor; Beerens, Matavz, Linssen.