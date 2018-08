Bryan Linssen wil zijn grenzen verleggen: 'Ik ga voor meer dit seizoen'

ARNHEM - Bryan Linssen beleefde vorig seizoen de beste jaargang uit zijn carriere. De 27-jarige aanvaller legt de lat toch weer hoger. 'Ik heb ontzettend veel vertrouwen.'

door Richard van der Made

Zondag tegen zijn oude club FC Groningen, als de eredivisie ook voor Vitesse begint, wil Linssen zich direct weer laten zien. Dat lukte donderdagavond niet in de Europese strijd tegen FC Basel. En daar piekerde hij nog lang over na. 'Ik baal want ik was niet in grootse vorm. Dat zal ook niet altijd lukken, maar ik heb geen kans gehad. Je blijft daar op loeren, maar het kwam er niet van. Als team speelden we wel goed en hadden we meer verdiend.'

Niet voorbij

Vitesse ging schlemielig onderuit in GelreDome door een later goal van Ricky van Wolfswinkel. 'Dat zijn de wetten van voetbal. Je krijgt zelf kansen en dan zie je vaak dat hij alsnog aan de andere kant valt. Zeker internationaal zijn het één of twee momenten die beslissend zijn. Maar met 1-0 is het nog niet afgelopen. In principe scoren wij veel en altijd wel, alleen gisteren even niet.'

Volwassen en zakelijk

'Als wij in Bazel kunnen scoren geef ik ons zeker nog een goede kans', blijft Linssen optimistisch. 'Het is nog geen gespeelde strijd. Conclusie? Wij zijn niet zakelijk genoeg. Niet volwassen geweest om dat gelijke spel in de slotfase over de streep te trekken. 0-0 was een prima resultaat. Dan had je geen tegengoal gehad, maar daar hebben we het laten liggen', was de Limburger kritisch na de uitlooptraining op vrijdag.

Kort dag

Zoals Vitesse het vorig seizoen regelmatig gewend was, is er weinig tijd om te herstellen. Zondag moet Vitesse er voor het eigen publiek echt staan als FC Groningen op bezoek komt. 'We hebben ons hoofd leeg kunnen maken en de kater weggespoeld. Het is heel kort dag, maar je wil dit soort mooie wedstrijden in Europa ook niet missen. Dat is waar je voor speelt en daar wil je bij zijn. Sinds vanochtend denken we pas aan FC Groningen. Daar was niet eerder tijd voor.'

Hoger en meer

Linssen kende een prachtig seizoen dat net achter hem ligt. Hij scoorde 15 keer en was goed voor veel assists. De linksbuiten noemde het al eerder zijn beste seizoen ooit. Maar in de bloei van zijn leven is Linssen ambitieuzer dan ooit. 'Ik wil mijn grenzen weer verleggen. Eigenlijk wil je dat altijd. Ik voel me goed en heb ontzettend veel vertrouwen. Ik ga voor meer, voor hoger. Dat is het streven.'

Gek laten maken

Hij heeft het goed naar zijn zin in Arnhem, maar weet ook dat er wellicht nog kansen gaan komen voor opnieuw een stap die hem nog beter kan maken. 'Die deur is niet dicht'. zegt Linssen over de naderende deadline in de transferwindow (31 augustus, red.) Maar ik ben er niet mee bezig. Voel me rustig en praat er ook niet over. Ik ben nu 27 en heb mij al vaak gek laten maken. Dat gebeurt niet meer. En ik weet wat ik hier heb en dus achter zou laten. Dat weegt ook mee.'