Annemiek van Vleuten teleurgesteld in parcours Olympische Spelen Foto: ANP

WAGENINGEN - Wielrenster Annemiek van Vleuten is teleurgesteld in het parcours voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Wielerbond UCI maakte dat donderdagavond bekend. De mannen krijgen een loodzwaar parcours voorgeschoteld, de vrouwenwedstrijd is lang niet zo zwaar.

De 35-jarige Van Vleuten is niet blij dat het verschil zo groot is, zo laat ze via Twitter weten. 'Ik ben teleurgesteld dat er zo'n verschil wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen.' Het steekt de dames dat iconische klimmen als Fuji Sanroku en de Mikuni Pass worden genegeerd in de vrouwenwedstrijd, terwijl deze het mannenparcours kleuren. Val tijdens Spelen 2016 De Wageningse lag in 2016 in Rio op koers een gouden olympische medaille te winnen. Ze viel in een afdaling en daarmee lag haar olympische droom in duigen.