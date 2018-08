Darri tekent voor drie jaar bij NEC

NIJMEGEN - NEC heeft met Brahim Darri de gewenste vleugelspits binnengehaald.

De 23-jarige speler komt over van Heracles en tekent voor drie jaar bij de Nijmeegse club. NEC was al een tijdlang bezig om hem over te nemen. Hij is zaterdag gepresenteerd op de fandag van de club.

Darri kan zowel rechtsbuiten als linksbuiten spelen. Hij debuteerde op 16-jarige leeftijd in het betaald voetbal bij Vitesse, maar brak daar nooit echt door. Ook een verhuurperiode in 2014 bij De Graafschap werd geen doorslaand succes. In 2015 stapte hij over naar Heracles, waar hij het wel goed deed. Alleen was zijn rendement niet echt hoog met slechts zeven doelpunten in 3,5 jaar.