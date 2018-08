NEC verliest geheime oefenwedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf met 3-0

DÜSSELDORF - NEC heeft vrijdag een geheime oefenwedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf met 3-0 verloren.

NEC hield de Duitse club, die is gepromoveerd naar de eredivisie, in de eerste helft op 0-0. Het ging er behoorlijk fel aan toe. Joey van den Berg kreeg in de 27e minuut een rode kaart. Hij kreeg eerst geel wegens een overtreding en daarna ontstond er een opstootje, waarbij Van den Berg rood kreeg. Daarna had de thuisclub twee kansen, maar greep doelman Gino Coutinho goed in. NEC was gevaarlijk via Tom Overtoom.

NEC mist van elf meter

Na de rust werd de doorgebroken Ole Romeny na een lepe pass van Anass Achahbar neergelegd. Er volgde geen rode kaart, maar wel een strafschop. Die werd gemist door Overtoom, maar toen hij in de rebound alsnog kon scoren werd er een forse overtreding op hem begaan. Maar er volgde geen nieuwe strafschop. Romeny werd na een kwartier in de tweede helft weer hard aangepakt, maar opnieuw trok de scheidsrechter geen rode kaart. De vrije trap van Overtoom ging in de muur. Het doelpunt viel even later aan de andere kant via Karaman. Een kwartier voor tijd zorgde hij ook voor 2-0 en het werd vlak voor tijd zelfs 3-0 door een strafschop van Duksch na een overtreding van invaller Bart van Rooij.

De wedstrijd was ingepland, omdat het duel dat oorsponkelijk zaterdagavond in De Goffert zou plaatsvinden, verboden werd. NEC had nog wel een wedstrijd nodig om ritme op te doen voor de start van de competitie over een week.