'Zelfs naar het toilet gaan is er beangstigend', volop acties voor Lombok

Wilms, die sinds december weer in Nederland is, is de actie gestart om zijn vrienden en voormalige eilandgenoten te hulp te schieten. 'Mijn vriendin zit daar nog steeds,' zegt de Barnevelder die op Gili Air duikinstructeur is.

'Zelfs naar het toilet gaan is er beangstigend'

'Sinds zondag slaapt ze op een veld, omdat ze bang is om in de buurt van gebouwen te komen. Zelfs naar het toilet gaan is voor haar beangstigend, omdat je niet weet wanneer er een naschok komt. Sinds zondag zijn er al 100 naschokken geweest. Het is er slecht, veel mensen zijn hun huis kwijt geraakt, de dorpen liggen plat.'

Trots op zijn vriendin

Wilms vertelt dat hij zich daarom grote zorgen maakt over de eilandbewoners. 'Ik ben heel erg trots op mijn vriendin en andere vrienden, die ervoor gekozen hebben op het eiland te blijven om mensen te helpen ondanks de gevaren.' Zijn vriendin is langs de zwaar beschadigde lege restaurants gegaan, met toestemming van de eigenaren natuurlijk, en zamelt daar al het nog bruikbare voedsel in voor de mensen in de opvangkampen. Dat was voor de Barnevelder ook reden om vanuit Gelderland hulp te gaan bieden.

Job Mils vertelt in filmpje dat zijn vrienden hem inspireerden tot de actie.

Job Wilms voert zijn hulpactie via een crowdfundingsite. Het ingezamelde geld gaat naar de Endri's Foundation. 'In normale tijden helpen die gehandicapte en arme kinderen op Lombok. Nu geven ze voedsel en water. Ik heb begrepen van meerdere mensen daar dat het een betrouwbare organisatie is, waar niets aan de strijkstok blijft hangen.'

Alle kleine beetjes helpen

Ook heeft hij in verschillende winkels in het centrum van Barneveld wat potjes neergezet waar geld in gestopt kan worden. 'Alle kleine beetjes helpen. Als mensen zeggen, ik heb nog vijf euro liggen voor die zak chips in het weekend in plaats daarvan gooi ik die op de website, hartstikke fijn.'