Gezonken schip door lage waterstand boven water

Door de lage waterstand van de Rijn kunnen amateurhistorici de sporen van de oude 'dynamietboot' vastleggen om het verhaal compleet te maken. De boot ontplofte en de knal was tientallen kilometers verderop nog te horen.

14 doden en 7 gewonden

'Het was namelijk zo dat een Duits vrachtschip te volgeladen was met dynamiet', vertelt Ton Smeenk van de Heemkundekring Tolkamer. 'Bij de Nederlandse grens moesten ze de lading verdelen over een aantal schepen. En bij het vierde schip is het fout gegaan.'

Bij de ontploffing vielen veertien doden en zeven gewonden. 'Zeven schepen zijn betrokken geweest bij het ongeluk', zegt Smeenk. 'Dan kan je zien dat een schip met de totale lading enorm gevaarlijk was. Dit was een ontploffing met een gedeelte van de dynamiet en had al zulke gevolgen.'

Pas vier keer zichtbaar

Het schip zou sinds 1895 pas vier keer zichtbaar zijn geweest. In 1967, 2005, 2015 en 2018. 'Ik houd van de geschiedenis, het is een beetje mijn hobby', zegt Gunter die stukken van het schip aan het opmeten is. 'Hier komen veel souvenir-jagers, die nemen allemaal planken mee. Ik ben blij als het schip hier nog 50, 60 of zelf 100 jaar ligt.'