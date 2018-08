Kunnen voetbalclubs straks wel spelen op hun velden?

In Wageningen weten ze alles van droog gras. Bij WVV is het (rijkelijk laat) ingezaaide gras door de droogte nooit goed opgekomen, waardoor gevreesd wordt dat het veld de komende tijd nog niet bespeeld kan worden. Waarschijnlijk is het gras half oktober pas speelklaar.

Passen en meten

Een kunstgrasveld biedt uitkomst, maar daar hebben ze er maar één van in Wageningen. Dat betekent dat het passen en meten wordt voor de club om iedereen zijn trainingen en oefenduels te geven. Maar, zegt voorzitter Nico Kneepkens: 'Onze competitie begint pas eind september.' Hij denkt dat het allemaal wel goed komt.

Optimisme, terwijl de Wageningers ook VV Duno uit Doorwerth uit de brand helpen. Die club mocht iets eerder gebruikmaken van het kunstgrasveld van WVV, wegens problemen bij de eigen vereniging. 'Ons eerste elftal speelt de duels op kunstgras', legt Oury Shem-Tov van Duno uit. 'En wij hebben geen kunstgras. Daarom maken wij gebruik van het veld van WVV.' Duno moet per september aantreden in competitie.

Bekijk de reportage bij FC Trias (Winterswijk) en AZSV (Aalten). De tekst gaat verder onder de video.

Duizenden euro's

In Doorwerth was een pomp stukgegaan. Als noodgreep waren medewerkers en vrijwilligers 24/7 in touw met emmers en gieters om de velden toch maar enigszins begaanbaar te houden. Dat is redelijk gelukt, maar het gras heeft rust nodig. De pomp is gemaakt. Kosten: 5.000 euro. Een meevaller voor de club is dat pachter Fletcher Hotels en de gemeente Renkum de rekening betalen.

Onverhoopte kosten, daar kunnen ze in Ede en Aalten over meepraten. DTS Ede en AZSV Aalten beschikken beide over vijf grasvelden en die moesten ze zelf beregenen. Maar niet de vele liters water drijven de kosten op. De stroom voor de pompen is de grootste kostenpost. Vele duizenden euro's hebben de clubs in de voorbije droge weken gespendeerd aan het nathouden van hun velden.

En nog zijn de velden waarschijnlijk niet optimaal, zegt Gerben Houwers van AZSV. Voorzitter Jeroen Been van DTS geeft toe dat dit soort kosten nooit gelegen komt. 'Het betekent dat je keuzes moet maken, dat andere dingen nu dus niet door kunnen gaan.'

Dringen tijdens Apeldoorn Cup

Ook bij de Apeldoornse Boys zijn ze constant zelf blijven sproeien, waardoor het gras er prima bijligt. Bij CSV in diezelfde stad hebben de grasvelden echter een 'zware periode' achter de rug. Mede doordat op sommige velden het gras nog moet opkomen (en dus niet bespeelbaar zijn), vreest de club dat het dringen wordt tijdens de Apeldoorn Cup, die vanaf de 18e augustus plaatsvindt. Alle velden zijn dan nodig.

Voorzitter Ger Melissen van VV Doetinchem denkt dat de hele voorbereiding voor de competitie in duigen valt. 'De velden zien er goed uit, maar dat is optisch bedrog. Ik heb de stille hoop dat de voorbereiding over een week of drie kan starten, maar dan is het te laat.'

Hij hoopt dat de KNVB 'solidair wil meedenken' bij een oplossing, want als sommige teams wel en andere niet hebben kunnen voorbereiden, dan is dat volgens Melissen competitievervalsing.

De KNVB laat weten dat het nog te vroeg is om hierin uitspraken te doen en volgt de situatie.