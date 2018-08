Deel dit artikel:











VIDEO: Zo veranderde de Veluwe tijdens de droogte

HOENDERLOO - We hebben weer een beetje regen gehad, maar dat is nog lang niet genoeg om alle droogte op te lossen. Hoe droog het is geworden is goed te zien op een filmpje gemaakt door Nationaal Park De Hoge Veluwe.

