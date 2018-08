'Als je de motorkap open doet, heb je gelijk aanspraak'

Nieuwe, maar vooral ook oude modellen zijn er te zien. Onderdelen zijn er te koop om je historische model aan de praat te houden. En natuurlijk kun je met andere liefhebbers van het automerk van gedachte wisselen.

Adriaan Keijzer uit Zutphen is ook op het terrein te vinden met zijn Citroën HY. Het busje dat bekend is om zijn ribbelige uiterlijk. Ook Adriaan heeft zijn busje omgebouwd tot kampeerwagen. 'Niet dat ze dat in Frankrijk begrijpen', zegt Adriaan. 'Daar gebruiken ze de HY alleen maar als bestelbusje', vertelt hij . Adriaan hoeft zijn motorkap maar open te zetten en hij heeft dit weekend aanspraak, laat hij weten.

Verkoop van drank of friet

Andere liefhebbers hebben hun busje weer omgebouwd voor de verkoop van drank of friet. 'Zo kun je toch nog iets voor je hobby terugverdienen', laat een van de horecamannen weten.

De 100 jaar Citroën dagen op het Eiland van Maurik zijn nog het hele weekend te bezoeken.