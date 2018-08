Jurjus heeft zin in eredivisie: kom maar op!

WESTENDORP - Hidde Jurjus heeft De Vijverberg best wel gemist.

De doelman uit Lichtenvoorde keert terug in het stadion waar hij veel successen vierde met De Graafschap. "Ja, dat is prachtig. Het geeft altijd vertrouwen. Ik voel mij hier thuis. Ik denk dat we een ontzettend volle Vijverberg hebben. Iedereen die ik spreek, heeft er ook weer zin in. Met Feyenoord meteen een mooie tegenstander. En iedereen gunt het ons ook dat we terug zijn."

Jurjus heeft een minder jaar gehad bij Roda JC en heeft wel iets te bewijzen. "Dat ik een eredivisiekeeper ben. Maar ik heb toch wel wat wedstrijden gespeeld voor De Graafschap en andere clubs. Ik heb er heel veel zin in. Ik besef dat ik van dit soort wedstrijden moet genieten, want het gaat snel. Een mooie groep, een trainer die het goed aanvoelt met het publiek. Dus kom maar op!"