Deel dit artikel:











Hotelkamer wordt omgebouwd tot concertlocatie Foto: Pixabay

NIJMEGEN - In Nijmegen wordt een hotelkamer omgebouwd tot concertlocatie. Dat gebeurt tijdens de Popronde in Hotel Linnen. Ook zijn er tijdens het reizende muziekfestival optredens op tientallen andere plekken in de stad.

Zo zijn in 'Theater Vier' singer-songwriters te zien en zijn artiesten te bewonderen in de Sint Stevenskerk. De officiële opening van Popronde Nijmegen is 13 september in Museum het Valkhof. Het evenement wordt gezien als het grootste reizende muziekfestival van Nederland en doet dit jaar ruim 40 steden aan. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52