De Graafschap-trainer Henk de Jong blij met lage verwachtingen kenners

WESTENDORP - Trainer Henk de Jong vindt het prima om met De Graafschap als underdog het seizoen in te gaan.

Kenners voorspellen in de seizoensgids van Voetbal International dat De Graafschap bij de laatste drie gaat eindigen. 'Oh, dat zijn hartstikke mooie kenners. Daar hebben ze gelijk in. Maar wij gaan wel proberen om het niet zo te laten worden. Dat geeft ons als totale club een vrijbrief om het goed te doen dit jaar.'

Zondag komt Feyenoord naar De Vijverberg. De Rotterdammers beleefden een drama in de Europa League tegen Trencin met een 4-0 nederlaag. 'Dat heb ik bij een vorige club ook wel eens gehad. Toen zat Feyenoord op donderdagavond zo'n eind in de drek, in de blubber. En toen speelden ze op zondag in Leeuwarden op kunstgras een fantastische wedstrijd. Dus we rekenen ons niet rijk.'

De Vijverberg zit zondag bomvol. 'We moeten zorgen dat we iets brengen, waardoor het de rest van het seizoen ook uitverkocht is. Heerlijk, iedereen heeft er zin in. Laat maar komen. De strijd om de plekken in het elftal is enorm, er zit weinig verschil tussen. Wij zijn ervoor om de keuzes te maken. We leggen dat uit en dan is het klaar ook. Als je ernaast staat, mag je een dag teleurgesteld zijn en keepers mogen dat drie dagen.'