Nog twee verdachten opgepakt na mishandeling in zwembad Arnhem Foto: Zwembad Klarenbeek

ARNHEM - De politie in Arnhem heeft donderdag nog eens twee verdachten aangehouden in het onderzoek naar de mishandeling van twee badmeesters in zwembad Klarenbeek in Arnhem.

Het gaat om twee mannen van 20 en 21 jaar uit Arnhem. Deze vrijdag worden ze, net als de twee eerder aangehouden verdachten, voorgeleid aan de rechter-commissaris. De twee badmeesters werden 27 juli mishandeld in het zwembad toen ze enkele gasten verzochten naar huis te gaan vanwege sluitingstijd. Beheerder Jan van Olmen van openluchtzwembad Klarenbeek in Arnhem zegt dat een van de twee slachtoffers van de mishandeling een jonge seizoenskracht is. Het gaat redelijk met hem, zegt hij over dit personeelslid. 'Hij is nog niet aan het werk.' 'Politie en justitie hun werk laten doen' Zolang het politie-onderzoek loopt, wil Van Olmen verder niet veel kwijt. Zo houdt hij zich op de vlakte na de vraag of het bad een permanent verbod wil voor de vier verdachten. 'Eerst maar eens politie en justitie hun werk laten doen', zegt hij. Woensdag arresteerde de politie een man en een vrouw van 21 uit Arnhem. Die dag doorzochten rechercheurs de woningen van de vier verdachten. Ze namen verschillende spullen in beslag. Wat rechercheurs zoal meenamen, wil een politiewoordvoerster niet zeggen. Marloes Ballast: 'In het algemeen zijn dat goederen die bijvoorbeeld als bewijs kunnen dienen. Ook worden spullen in beslag genomen om bij een eventuele veroordeling en opgelegde schadevergoeding er voor te zorgen dat de schadevergoeding richting het slachtoffer ook daadwerkelijk kan worden voldaan.' Zie ook: Mishandeling badmeesters in Arnhem: twee verdachten opgepakt

