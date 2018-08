Deel dit artikel:











Klagen over Lowlands voor het eerst via app en sms Publiek op Lowlands (Foto: ANP)

NUNSPEET - Inwoners van de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek kunnen via WhatsApp of sms klagen over geluidsoverlast van muziekfestival Lowlands in Biddinghuizen. Dat kan dit jaar voor het eerst op deze manier.

NUNSPEET - Inwoners van de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek kunnen via WhatsApp of sms klagen over geluidsoverlast van muziekfestival Lowlands in Biddinghuizen. Dat kan dit jaar voor het eerst op deze manier.

Als mensen overlast ervaren, kunnen ze een berichtje sturen naar nummer 06-82663575 (u kunt niet bellen). Is er sprake van klachten, dan worden er geluidsmetingen gedaan. 'Zo wordt gekeken of er sprake is van geluidsoverschrijding', stelt een woordvoerder van de gemeente Nunspeet. Lowlands is van 17 tot en met 19 augustus.