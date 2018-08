Inwoners Velp winnen 100.000 euro bij Postcode Loterij

Deel dit artikel:











VELP - Drie bewoners van de Kwartelstraat in Velp zijn donderdag verrast door Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld. Op hun postcode 6883 CM is in de julitrekking de PostcodeStraatprijs gevallen.

Peter (58) wint 25.000 euro en is blij verrast: 'Wat ben ik hier blij mee! Ik wil ontzettend graag op vakantie of een weekendje weg. Dat gaat nu zeker lukken.' Deze keer is aan één winnaar 50.000 euro uitgekeerd en 25.000 euro aan twee winnaars. Daarnaast mocht Gaston Starreveld ook één auto weggeven. De uitzending van de uitreiking in de Kwartelstraat in Velp is op vrijdag 17 augustus te zien bij ‘Eén tegen 100′ om 21.30 uur op NPO 1.