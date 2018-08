Salmonella op sla van Albert Heijn

ARNHEM - Albert Heijn adviseert mensen die tussen 2 en 9 augustus kropsla hebben gekocht, deze niet te eten. Verder wordt alle kropsla teruggehaald uit de winkels. Op de sla is salmonella aangetroffen.

'Het consumeren van de AH Kropsla kan een gevaar vormen voor de gezondheid, vooral voor ouderen, mensen met een verzwakt afweersysteem en zwangere vrouwen', meldt de NVWA. Aangezien het om een versproduct gaat, worden alle kroppen teruggehaald. Er is simpelweg niet te herleiden welke kroppen salmonella bij zich dragen.

Geld terug

De kroppen mogen worden teruggebracht naar de supermarkt. Albert Heijn zegt het aankoopbedrag te vergoeden. Of dat in alle gevallen opgaat, is onduidelijk. Sommige kroppen zijn acht dagen geleden al verkocht.

Hoe de salmonella op de sla is gekomen, is nog onduidelijk.