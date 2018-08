'Ga ook komende maand zuinig om met drinkwater'

ARNHEM - Ga ook de komende maand zuinig met het drinkwater om. Daartoe roepen de provincie, waterbedrijf Vitens en de waterschappen in Gelderland op. Wie oppervlaktewater gebruikt voor het besproeien van gewassen, wordt aangepakt.

Ondanks de recente regen blijft het watertekort volgens hen onverminderd groot. 'Na een paar buien sta je minder stil bij het watertekort, maar de extreem lage grondwaterstand is niet met een week regen verholpen', zegt gedeputeerde Josan Meijers.

In Gelderland wordt voor drinkwater gebruikgemaakt van grondwater. Doordat het weinig heeft geregend en er veel water is verbruikt, is er volgens de provincie, Vitens en de waterschappen een aanslag gepleegd op de reserves. 'Om het grondwatertekort op te lossen, zijn 200 dagen met regen nodig.'

Burgers wordt gevraagd kort te douchen, geen drinkwater te gebruiken voor het sproeien van de tuin en de vaatwasser pas aan te zetten als die vol is.

Justitie bepaalt hoogte boete

De waterschappen controleren of iedereen zich houdt aan het beregeningsverbod. Rijn en IJssel meldt 61 overtredingen sinds het verbod in haar gebied van kracht werd op 12 juli. Zes overtreders kunnen een boete tegemoet zien, omdat iedereen eerst een waarschuwing krijgt.

'Hoe hoog de boete is, is aan de officier van justitie', zegt woordvoerder Mark Ketelaar. Hij meldt verder dat één overtreder een proces-verbaal aan zijn broek heeft. 'Deze persoon werd agressief tegen onze controleurs.'

Waterschap Vallei en Veluwe laat weten dat enkele gewaarschuwde mensen alsnog een vergunning aanvroegen voor het gebruik van oppervlaktewater. 'Die hebben ze ook gekregen', zegt Patricia Flint van Vallei en Veluwe. Vijf mensen kregen hier een proces-verbaal.

In het gebied van Waterschap Rivierenland gaat het vooralsnog om twee overtredingen, waarvan justitie de strafmaat bepaalt. Verder deelden controleurs twintig waarschuwingen uit.